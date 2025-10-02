Supergirl | la sceneggiatrice Ana Nogueira anticipa la sua interpretazione più ruvida grintosa e audace della donna di domani

La star di The Vampire Diaries, Ana Nogueira, è passata dall’essere attrice a scrittrice a metà degli anni 2010, e il suo debutto off-Broadway nel 2016 come drammaturga con Empathitrax – una storia su una coppia in difficoltà che prende una pillola per provare le emozioni reciproche – l’ha resa famosa in tutto il mondo. In seguito, “ha iniziato a essere chiamata a proporre progetti fantasy e fantascienza futuristica”, e la Warner Bros. l’ha assunta per scrivere un film di Supergirl con Sasha Calle. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

