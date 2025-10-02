Supergirl | la nuova interpretazione della donna di domani è grintosa e audace
Il panorama delle produzioni cinematografiche dedicate ai supereroi si arricchisce di nuovi progetti e talenti emergenti. Tra le figure più interessanti del momento troviamo Ana Nogueira, nota per il suo passato come attrice in The Vampire Diaries, che ha intrapreso con successo la carriera di sceneggiatrice. La sua evoluzione professionale ha portato alla creazione di opere che combinano elementi di fantasy e fantascienza, attirando l’attenzione di importanti studi hollywoodiani. Questo articolo approfondisce il percorso artistico e i progetti futuri della sceneggiatrice, con particolare attenzione al nuovo film dedicato a Supergirl nel DC Universe. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
«Potrebbe essere la scelta migliore che abbia mai fatto in vita mia. È assolutamente incredibile nel film». Così James Gunn descrive Millie Alcock, la nuova Supergirl, mostrando chiaramente quanto creda nel suo cast e nei prossimi progetti del nuovo universo
Supergirl, il nuovo capitolo del DCU sarà più "duro e spietato" di quanto immaginiate https://bestmovie.it/news/supergirl-il-nuovo-capitolo-del-dcu-sara-piu-duro-e-spietato-di-quanto-immaginiate/941194/…