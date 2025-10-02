Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 2 ottobre

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 2 ottobre. Centrati invece quattro '5' che vincono 41.653,13 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 59.300.000 di euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

