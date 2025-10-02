Superare l' ostacolo burocratico è possibile ma a che prezzo? Per ottenere alcuni contributi viene verificano solo il reddito | una semplificazione cruciale che assicura un sostegno immediato ma lascia all' ISEE gli importi più sostanziosi
R icevere un aiuto economico dallo Stato, per quanto necessario talvolta, è per le famiglie un percorso a ostacoli che comincia con una parola: ISEE. L’obbligo di rinnovare l’attestazione annuale, raccogliere documenti e rientrare nei rigidi parametri della Dichiarazione Sostitutiva Unica, trasforma la richiesta di un sostegno in una maratona burocratica per milioni di famiglie. Una buona notizia, però, c’è: per alcune agevolazioni del 2025, non è necessario fornire la certificazione reddituale richiesta in altri casi. L’Istat fotografa un’Italia con più poveri e più donne disoccupate X Agevolazioni, quando l’ISEE non serve. 🔗 Leggi su Iodonna.it
