Il Tennis Club Faenza ha vissuto una stagione incredibile ed infatti dal punto di vista dei risultati sportivi è la miglior stagione degli ultimi anni. "Se guardiamo ai risultati raggiunti dai nostri atleti nel 2024, possiamo senz’altro dire che è stato un anno eccezionale", analizza il presidente del circolo di via Medaglie d’Oro, l’avvocato Andrea Ciani. "Già nel 2023 due nostri ragazzi, Diego Tarlazzi ed Emma Lanzoni, si distinsero nei campionati italiani Under 13, e il lavoro fatto nei mesi successivi ha portato frutti davvero impensabili. Ai recenti campionati italiani individuali, infatti, Tarlazzi ha vinto il titolo nazionale Under 14 ed Emma Lanzoni ha disputato un ottimo torneo arrivando fino alla semifinale nel doppio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Super Faenza, stagione da ricordare"