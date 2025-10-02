suoni dagli abissi a casa oschiolo ivano parolini dialoga con gong e balene

Sabato 4 ottobre 2025 si celebra la ventunesima edizione della Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione annuale promossa da Amaci (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea d’Italia ) con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e in collaborazione con la Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. I ventisei musei associati ad Amaci, insieme a oltre mille realtà pubbliche e private in tutta Italia, apriranno le loro porte al pubblico, con una programmazione speciale di mostre, eventi, laboratori e iniziative, in presenza e online, pensate per avvicinare l’arte contemporanea a un pubblico sempre più ampio e trasversale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

