Sunday Rose figlia di Nicole Kidman e Keith Urban sfila per Dior nel bel mezzo del divorzio dei genitori

Vanityfair.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre i media si concentrano sul divorzio dei suoi genitori, la modella continua a costruirsi una carriera nella moda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Al party Miu Miu Miutine a New York, Sunday Rose ha confermato il suo ruolo di nuova it-girl con un total look firmato Miu Miu

«Nicole ha combattuto fino all’ultimo per salvare il rapporto», ha detto una fonte vicina a People. Si erano sposati il 25 giugno 2006. Dal loro amore sono nate due figlie: Sunday Rose e Faith Margaret, tramite madre surrogata

Nicole Kidman, chi sono le figlie Sunday Rose e Faith Margaret

