Sumud Flotilla Gaza sale la tensione nelle piazze Meloni attacca i sindacati sullo sciopero Le dirette dalle città
Roma, 2 ottobre 2025 – Altissima la tensione nelle piazze in tutta Italia dopo l’intercettazione della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana. Dopo le manifestazioni della notte studenti e lavoratori sono tornati in strada per cortei, blocchi e proteste. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca e afferma che lo sciopero generale indetto per domani "c'entra poco con la questione palestinese e molto con le questioni italiane. Ce lo spiegano gli stessi sindacati: mi sarei aspettata che almeno su una questione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì, perché weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Le immagini della nave Oxygono della Global Sumud Flotilla intercettata da Israele: l''imbarcazione viene abbordata dalle forze israliane e i militari salgono a bordo catturando l'equipaggio. #globalsumudflotilla - X Vai su X
AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, l'equipaggio in attesa e poi il ponte vuoto: le immagini dell'abbordaggio - Il portavoce della Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek: «Nelle imbarcazioni intercettate c’erano più di 200 persone provenienti da 37 paesi, tra cui 30 ... Scrive lastampa.it
La Sumud Flotilla a 100 miglia da Gaza, sale la tensione: “Non dormiamo ma stiamo bene, ci aspettano ore decisive” - La Global Sumud Flotilla, con oltre 500 attivisti si avvicina a Gaza a circa 100 miglia di distanza per consegnare aiuti umanitari e sfidare il blocco navale: sale la tensione ma attualmente non risul ... Secondo blogsicilia.it