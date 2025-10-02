Sulle ore del Cammino di San Vicinio tutto pronto per la seconda edizione di ' Eco-trail'
Domenica 12 ottobre partirà la seconda edizione di ‘Eco-trail’, corsa non competitiva ideata dal podista Antonino Guadagnino che consentirà ai partecipanti di attraversare parte del nostro territorio alla scoperta di tracciati e suggestivi sentieri. L’evento sportivo, inoltre, offrirà ai. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In cammino sulle orme di San Vicinio
La guida ufficiale al Cammino di San Vicinio è qui! Se sogni di vivere un viaggio autentico tra colline, foreste e borghi della Romagna, questa guida sarà il tuo compagno di avventura: 300 km di percorso tra natura e storia 172 pagine con mappe
In cammino sulle orme di San Vicinio - Continuano, infatti, gli appuntamenti in Vallata, in occasione dell'Anno Giubilare 2025.
Cammino di San Vicinio: tappe, storia e consigli pratici - Romagna e Toscana, attraversando un paesaggio variegato che spazia dai boschi appenninici ai borghi medievali.