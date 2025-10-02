Sul pregio di essere irremovibili

Sant’Agostino, San Tommaso, San Bernardino, Santi del male minore, sono forse troppo intransigente? In molti ambiti sono transigentissimo, assai indulgente verso me stesso e a volte perfino verso gli altri, ma s ul rispetto del sacro sono irremovibile. Ad esempio non accetto che le chiese vengano adibite a usi profani. Occupandomi anche di arte è un piccolo problema il divieto interiore di visitare mostre allestite in chiese sconsacrate. Mi dicono che se non fossero trasformate in musei molte di queste rischierebbero di diventare moschee. Vero, pur tuttavia è un caso di male minore che mi rattrista troppo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

