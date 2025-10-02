Sul Pnrr siamo in netto ritardo Spesi solo 86 miliardi su 194 Parla il segretario di presidenza del Senato Lorefice M5S

Pietro Lorefice, segretario di presidenza del Senato e capogruppo M5S in Commissione politiche Ue, il ministro Foti ha presentato la sesta revisione del Pnrr e ha detto che è tutto a posto e che tutti i 200 miliardi verranno spesi. È così? “Il ministro Foti, il Governo e la maggioranza hanno provato a vendere un mondo immaginario, presentando un’ennesima revisione peraltro ancora da discutere con l’Ue. Parto da un dato, ammesso dallo stesso Foti. Ad oggi sono stati spesi 86 miliardi sui 194 del braccio principale del Pnrr, ovvero solo il 45%. Ora, non può esserci chi non veda come sia impossibile spendere altri 110 miliardi di euro in 9 mesi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Sul Pnrr siamo in netto ritardo. Spesi solo 86 miliardi su 194”. Parla il segretario di presidenza del Senato, Lorefice (M5S)

