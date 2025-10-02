Sucker Punch guarda oltre Ghost of Yotei | il co-fondatore parla di nuovi capitoli di Sly Cooper e Ghost

Sucker Punch guarda già oltre Ghost of Yotei, sequel di Ghost of Tsushima che non solo ha raccolto consensi altissimi dalla critica, raggiungendo uno dei migliori punteggi Metacritic dello studio dagli anni di Sly Cooper, ma ha anche dimostrato la volontà del team di innovare: nuovo periodo storico, nuova protagonista e una struttura narrativa più libera. Nel frattempo, Brian Fleming, co-fondatore dello studio, ha discusso del futuro sottolineando come la prossima decisione – che richiederà almeno cinque anni di sviluppo – sarà cruciale per la storia della software house. Fleming ha spiegato a VGC che, nonostante l’affetto per Jin Sakai e Tsushima, il passaggio ad Atsu era necessario per dare un’identità autonoma al franchise Ghost, ispirandosi alle leggende giapponesi e aprendo a nuove prospettive narrative. 🔗 Leggi su Game-experience.it

