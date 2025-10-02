Sucker Punch guarda oltre Ghost of Yotei | il co-fondatore parla di nuovi capitoli di Sly Cooper e Ghost
Sucker Punch guarda già oltre Ghost of Yotei, sequel di Ghost of Tsushima che non solo ha raccolto consensi altissimi dalla critica, raggiungendo uno dei migliori punteggi Metacritic dello studio dagli anni di Sly Cooper, ma ha anche dimostrato la volontà del team di innovare: nuovo periodo storico, nuova protagonista e una struttura narrativa più libera. Nel frattempo, Brian Fleming, co-fondatore dello studio, ha discusso del futuro sottolineando come la prossima decisione – che richiederà almeno cinque anni di sviluppo – sarà cruciale per la storia della software house. Fleming ha spiegato a VGC che, nonostante l’affetto per Jin Sakai e Tsushima, il passaggio ad Atsu era necessario per dare un’identità autonoma al franchise Ghost, ispirandosi alle leggende giapponesi e aprendo a nuove prospettive narrative. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: sucker - punch
Ghost of Yotei e Ghost of Tsushima, un video confronta i due giochi di Sucker Punch
Quanto dura Ghost of Yotei? Sucker Punch svela dimensioni e durata del gioco PS5
Ghost of Yotei offre ai fan il giusto equilibrio tra libertà e storia, secondo Sucker Punch
La leggenda continua... e si supera. Ghost of Yotei è la nuova perla di Sucker Punch, e sì: è ancora più bello di Ghost of Tsushima. Ambientato nel gelido nord dell’Hokkaido feudale, tra foreste innevate, monasteri abbandonati e valli silenziose, Ghost of Yot Vai su Facebook
Ghost of Yotei non osa troppo ma colpisce al cuore con la sua katana L’esclusiva di Sucker Punch per Playstation 5 gioca sul sicuro, ma vince lo stesso e affonda la lama nella nostalgia #recensione https://ilsole24ore.com/art/videogiochi-ghost-of-y%C5%8Dte - X Vai su X
Sucker Punch dice no a un nuovo Sly Cooper: per Nate Fox "solo il 10% dello studio è interessato" - A oltre dodici anni dall'ultimo capitolo della serie, le possibilità di vedere un nuovo Sly Cooper sembrano ridotte al lumicino. Come scrive it.ign.com
Recensione Ghost of Yotei: Sucker Punch ci riporta in Giappone - Ghost of Yotei è ambientato circa 300 anni dopo il primo capitolo, portandoci quindi nel Giappone del 1063, proprio all'inizio del Periodo Edo che rappresenta il ... Segnala msn.com