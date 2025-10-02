Successo per il Roller day il pattinaggio artistico accende l' Arena del mare a San Salvo

Chietitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'arena del mare di San Salvo si è trasformata in una pista a cielo aperto tra sport, spettacolo e aggregazione domenica 21 settembre in occasione del roller day. La manifestazione dedicata al pattinaggio artistico ha acceso l'arena sul lungomare Cristoforo Colombo. Un'importante vetrina per lo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: successo - roller

Successo per il Roller day, il pattinaggio artistico accende l'Arena del mare a San Salvo - L'evento, promosso da Fisr e organizzato da Asd Primavera Skating Academy con il patrocinio del Comune, ha registrato una calorosa partecipazione di pubblico e atleti ... Secondo chietitoday.it

successo roller day pattinaggioPattinaggio a San Benedetto, spettacolo e partecipazione al Roller Day alla pista Panfili - Un pomeriggio di sport, esibizioni e lezioni gratuite ha animato San Benedetto del Tronto con il Roller Day organizzato dalla Diavoli Verde Rosa. Da lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Successo Roller Day Pattinaggio