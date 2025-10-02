Subito in piazza per la Flotilla domani sciopero generale Salvini pronto a precettare
Da Napoli a Milano,da Torino a Roma, già ieri sera migliaia di persone in corteo. Landini: “È l’ora di bloccare tutto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: subito - piazza
Il tabaccaio di piazza Duomo: "Sono campanelli d’allarme, episodi da bloccare subito"
Elia, con Empoli è stato subito amore: "Una grande piazza, darò il massimo"
Il Pgt ora si discute in piazza: "La Giunta lo presenta ad agosto?. E noi raccogliamo subito le proposte"
A Firenze subito in piazza per la Flotilla: la manifestazione arriva sui viali. Venerdì sciopero generale e corteo #Firenze #Flotilla https://055firenze.it/art/236828/Flotilla-Firenze-subito-in-piazza-Venerd-lo-sciopero-generale-con-corteo-dalla-Fortezza… - X Vai su X
Subito in piazza visto l’abbordaggio alle navi della Flotilla dirette a Gaza. Per questa sera, 1 ottobre, associazioni pro Palestina, il sindacato Usb e studenti si sono ritrovati in piazza Santissima Annunziata a Firenze per protestare. Una decisione lampo, presa - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, a Firenze subito in piazza. Venerdì lo sciopero generale con corteo dalla Fortezza - A Firenze si terrà una manifestazione venerdì mattina con corteo unitario alla Fortezza da Basso (concentramento Cgil alle 9. Lo riporta 055firenze.it
Flotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini pensa alla precettazione. Scatta l’assalto a Termini, blocchi a Napoli e Torino - Cori, fumogeni, aggressioni: prima la stazione Centrale di Napoli con 300 attivisti ProPal che hanno bloccato i binari, poi il principale snodo ferroviario della Capitale. Da ilmessaggero.it