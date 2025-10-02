Su TikTok vale 10 milioni di contatti l' influencer apre uno store al centro commerciale | venderà cover
Il brand New Martina, fondato dall’influencer e imprenditrice Carmen Fiorito, inaugura un nuovo punto vendita alle Befane Shopping Centre di Rimini sabato 4 ottobre, con il tradizionale taglio del nastro previsto per le ore 16. Le prime quattro persone in fila avranno l’opportunità di entrare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
