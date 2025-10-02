Stupro di gruppo a Palermo confermata condanna per uno degli imputati

Confermata dai giudici della terza sezione della Corte d’appello di Palermo la condanna a 4 anni inflitta in primo grado a Samuele La Grassa, l’unico dei ragazzi accusati dello stupro di gruppo di una 19enne, abusata due anni fa a Palermo, ad aver presentato ricorso. La violenza avvenne in un cantiere abbandonato del Foro Italico a luglio del 2023. Per tutti gli altri imputati il verdetto emesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

stupro gruppo palermo confermataStupro di gruppo al Foro Italico di Palermo: confermata dalla Corte d’appello la condanna per uno degli imputati - Confermata dai giudici della terza sezione della Corte d'appello di Palermo la condanna a 4 anni inflitta in primo grado a Samuele La Grassa, accusato dello stupro di gruppo di una 19enne, abusata due ... Come scrive ilsicilia.it

stupro gruppo palermo confermataStupro di gruppo, confermata condanna per uno degli imputati - Confermata dai giudici della terza sezione della Corte d'appello di Palermo la condanna a 4 anni inflitta in primo grado a Samuele La Grassa, l'unico dei ragazzi accusati dello stupro di gruppo di una ... Segnala ansa.it

