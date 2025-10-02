Stupri a Caivano | slitta il verdetto per i maggiorenni

Napolitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atteso per oggi, giungerà probabilmente il prossimo 11 novembre il verdetto d'appello del processo che a Napoli vede imputati i due maggiorenni coinvolti negli stupri ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni di Caivano, condannati in primo grado per violenza sessuale rispettivamente a 13 anni e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: stupri - caivano

