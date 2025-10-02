Studio e ricerca | tra Università e Parma Calcio accordo di collaborazione

Si intensifica e si sviluppa ulteriormente la sinergia fra Università di Parma e Parma Calcio 1913: una collaborazione in essere già da diversi anni e che oggi con la firma di un accordo quadro si riempie di nuovi contenuti e di nuove potenzialità.Oggi la presentazione al ParmaUniverCity Info. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Ricerca, l'Università guida lo sviluppo della medicina di precisione: lo studio sui sistemi elettronici

Per il suo 70° anno di attività, Intercultura ha affidato a Ipsos una ricerca sull’impatto dell’esperienza di studio lontano da casa. Risultati? Apertura al mondo, adattabilità, flessibilità e, soprattutto, consapevolezza di sé

Ragazzi, tornate a Napoli: «Io, in giro per il mondo per la ricerca astrofisica ora da qui studio le stelle»

3° Memorial Mario Sala DESIO - Domenica 16 novembre A sostegno della ricerca AISP - Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas

Studio, ricerca, analisi: "detectives" al lavoro Dal 2004, anno di nascita del NIA (Nucleo Investigativo Antincendi), gli investigatori del Corpo nazionale si occupano di scoprire le cause che hanno generato un incendio, oppure forniscono supporto ag

Attività congiunte di studio, ricerca, didattica e terza missione: accordo fra Parma Calcio e Università - Video - E’ stato siglato un accordo quadro per attività congiunte di studio, ricerca, didattica e terza missione. Scrive gazzettadiparma.it

Università di Parma, due borse di studio per ricercatori palestinesi - L’università di Parma chiede con forza un «cessate il fuoco» immediato nella striscia di Gaza e dispone il finanziamento di due borse di studio di ricerca annuali, per un totale di 50mila euro come ... Segnala ilsole24ore.com