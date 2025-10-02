Studenti in piazza per la Flotilla nuove proteste in Toscana A Firenze bus bloccati a Pisa occupato Palazzo Ricci

Firenze, 2 ottobre 2025 – Dopo le manifestazioni di ieri in Toscana per l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito israeliano, nuove proteste di piazza in vista dello sciopero generale di domani, venerdì 3 ottobre. Le mobilitazioni riguardano soprattutto gli studenti: a Firenze centinaia di ragazzi sono scesi in strada davanti ai principali istituti cittadini. In via della Colonna, i manifestanti del Michelangiolo e del Castelnuovo hanno bloccato il transito dei bus cittadini, tutti dirottati sui viali. Massiccio assembramento anche in San Lorenzo, mentre si protesta davanti al Galileo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studenti in piazza per la Flotilla, nuove proteste in Toscana. A Firenze bus bloccati, a Pisa occupato Palazzo Ricci

