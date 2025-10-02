Bergamo. Oltre 250 studenti hanno partecipato al presidio organizzato nella mattinata di giovedì 2 ottobre in Porta Nuova, nel centro di Bergamo, al grido di “Palestina libera”. L’iniziativa, scaturita dall’impegno del coordinamento studentesco di Bergamo, è stata indetta per invocare, ancora una volta, “lo stop del genocidio a Gaza” dopo che le forze israeliane hanno abbordato la Global Sumud Flotilla, missione internazionale, pacifica e umanitaria finalizzata a portare aiuti ai civili palestinesi. All’altezza della fontana di fronte ai Propilei, sono intervenuti diversi ragazzi per esprimere la propria vicinanza al popolo palestinese: “Non siamo disposti ad arrenderci e ad abbassare la testa davanti alle atrocità che si stanno verificando in quella terra”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Studenti in piazza per Gaza: “Stop al genocidio, Bergamo interrompa i rapporti con Israele”