Stroncato dalla leucemia il piccolo Wisdom è morto a soli 16 anni
Da quattro anni alle prese con una maledetta leucemia, il piccolo Wisdom Aghore si è spento a soli 16 anni: ne danno il triste annuncio la mamma Elizabeth, il papà Paul, la sorella Wealth, amici e parenti. Abitava a Osio Sotto, in provincia di Bergamo: la camera ardente è stata allestita alla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
