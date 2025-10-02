STRISCIA LA NOTIZIA VERSO LA PRIMA SERATA DI CANALE 5 CON DOPPIO APPUNTAMENTO

Bubinoblog | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Striscia la Notizia è tornata. Non ancora su Canale 5 ma la redazione è a pieno regime per preparare inchieste, scoop e fuori onda che hanno creato la fortuna del tg satirico di Antonio Ricci. I promo su Canale 5 hanno certificato che il ritorno è sempre più vicino, quel novembre citato pubblicamente da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset. Lì era per l’access, ora sarebbe per la prima serata. Gli ascolti della Ruota della Fortuna sono troppo alti, ben oltre le più rosee aspettative del colosso tv di Cologno, per farla stoppare rischiando di far alzare Affari Tuoi e quindi il game di Scotti non dovrebbe muoversi dalle 20. 🔗 Leggi su Bubinoblog

striscia la notizia verso la prima serata di canale 5 con doppio appuntamento

© Bubinoblog - STRISCIA LA NOTIZIA VERSO LA PRIMA SERATA DI CANALE 5 CON DOPPIO APPUNTAMENTO

In questa notizia si parla di: striscia - notizia

Palinsesti autunnali Mediaset: svelata la sparizione di Striscia La Notizia

Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia

Striscia la Notizia cancellato dai palinsesti Mediaset? L’indizio clamoroso

striscia notizia verso primaStriscia la Notizia tornerà con una formula nuova ed un orario diverso: ecco tutte le novità - Il successo de La ruota della fortuna nel pre serale di Canale 5, ha portato a mettere in dubbio il futuro di Striscia la Notizia. Si legge su isaechia.it

striscia notizia verso primaStriscia la Notizia torna, ma non come prima: nuovo format e prima serata? Cosa succede a La Ruota della Fortuna - Il ritorno di Striscia la Notizia è confermato, ma non sarà come prima: ecco le ipotesi più discusse sul futuro del tg satirico di Antonio Ricci. Segnala rds.it

Cerca Video su questo argomento: Striscia Notizia Verso Prima