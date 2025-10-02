striscia la notizia verso la prima serata di canale 5 con doppio appuntamento

Striscia la Notizia è tornata. Non ancora su Canale 5 ma la redazione è a pieno regime per preparare inchieste, scoop e fuori onda che hanno creato la fortuna del tg satirico di Antonio Ricci. I promo su Canale 5 hanno certificato che il ritorno è sempre più vicino, quel novembre citato pubblicamente da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset. Lì era per l’access, ora sarebbe per la prima serata. Gli ascolti della Ruota della Fortuna sono troppo alti, ben oltre le più rosee aspettative del colosso tv di Cologno, per farla stoppare rischiando di far alzare Affari Tuoi e quindi il game di Scotti non dovrebbe muoversi dalle 20. 🔗 Leggi su Bubinoblog

