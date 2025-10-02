Striscia la notizia torna nell’access | La Ruota della Fortuna rischia lo stop

L’autunno porta con sé non solo il fresco e le giornate più corte, ma anche importanti novità nei palinsesti televisivi. In casa Mediaset, infatti, i vertici starebbero valutando modifiche strategiche che potrebbero incidere in. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Striscia la Notizia torna in onda! Gerry Scotti trema? Non proprio: ecco la soluzione di Pier Silvio Berlusconi - Ottima notizia per tutti i fan di Striscia la Notizia: il tg satirico di Canale 5 torna finalmente in onda!

Striscia la Notizia, passa la paura: torna in onda (ma cambierà tutto). La mossa di Pier Silvio Berlusconi - Stando alle ultime indiscrezioni, il celebre tg satirico di Canale 5 dovrebbe tornare come da piani.

