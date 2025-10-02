Striscia la Notizia torna in onda! Gerry Scotti trema? Non proprio | ecco la soluzione di Pier Silvio Berlusconi

Donnapop.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta dopo quasi quattro decenni, l’access prime time di Canale 5 ha riaperto i battenti in autunno senza Striscia la Notizia. Al suo posto, la nuova edizione de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti sta raccogliendo risultati più che soddisfacenti, vincendo con regolarità la sfida dell’ascolto contro Rai 1. Questo cambio di rotta aveva fatto pensare al peggio per il longevo programma ideato da Antonio Ricci: si è parlato di trasloco su Italia 1, persino di una possibile chiusura definitiva. Ma a rassicurare i fan ci hanno pensato prima Pier Silvio Berlusconi e poi lo storico inviato Jimmy Ghione: Striscia tornerà, e anche molto presto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

striscia la notizia torna in onda gerry scotti trema non proprio ecco la soluzione di pier silvio berlusconi

© Donnapop.it - Striscia la Notizia torna in onda! Gerry Scotti trema? Non proprio: ecco la soluzione di Pier Silvio Berlusconi

In questa notizia si parla di: striscia - notizia

Palinsesti autunnali Mediaset: svelata la sparizione di Striscia La Notizia

Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia

Striscia la Notizia cancellato dai palinsesti Mediaset? L’indizio clamoroso

striscia notizia torna ondaÈ ufficiale, Striscia la Notizia non sarà cancellata: ecco quando torna in onda - Dopo mesi di indiscrezioni sulla possibile cancellazione del TG satirico, in questi ultimi giorni stavano ... Da rds.it

striscia notizia torna ondaStop a Gerry Scotti, ecco quando torna in onda Striscia La Notizia - Dopo l’enorme successo de La Ruota della Fortuna, in molti hanno iniziato a dubitare che il tg satirico sarebbe realmente ... Come scrive rds.it

Cerca Video su questo argomento: Striscia Notizia Torna Onda