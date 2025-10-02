Striscia la Notizia torna in onda! Gerry Scotti trema? Non proprio | ecco la soluzione di Pier Silvio Berlusconi

Per la prima volta dopo quasi quattro decenni, l’access prime time di Canale 5 ha riaperto i battenti in autunno senza Striscia la Notizia. Al suo posto, la nuova edizione de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti sta raccogliendo risultati più che soddisfacenti, vincendo con regolarità la sfida dell’ascolto contro Rai 1. Questo cambio di rotta aveva fatto pensare al peggio per il longevo programma ideato da Antonio Ricci: si è parlato di trasloco su Italia 1, persino di una possibile chiusura definitiva. Ma a rassicurare i fan ci hanno pensato prima Pier Silvio Berlusconi e poi lo storico inviato Jimmy Ghione: Striscia tornerà, e anche molto presto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

