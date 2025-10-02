Strathberry è il brand scozzese che mette d’accordo royal family e It Girls Gen Z

Passeggiando su Melville Street a Edimburgo potresti intravedere, dietro le vetrate di un’elegante townhouse georgiana, artigiani al lavoro su quella che sarà la prossima It Bag. È lì che Strathberry ha la sua casa: un marchio di accessori nato solo dodici anni fa, ma che oggi sembra avere il peso e l’aura di una maison centenaria. Strathberry e le sue It Bag: dal cuore di Edimburgo alle passerelle digitali. La coppia Guy e Leeanne Hundleby fonda Strathberry nel 2013 con un’idea semplice: creare borse che possano attraversare generazioni. L’iconica chiusura a barra nasce da un antico raccoglitore musicale, ma dietro c’è soprattutto la filosofia del timeless design. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

