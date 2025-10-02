Strage nel Sannio in gioventù Salvatore Ocone fu carabiniere ausiliario

Tempo di lettura: 2 minuti In gioventù aveva superato i test attitudinali e prestato servizio come carabiniere ausiliario Salvatore Ocone, il 58enne che l’altra notte ha ucciso con una grossa pietra la moglie Elisa Polcino e il suo terzogenito Cosimo di 15 anni. Nel 2011, con la nascita del suo ultimo figlio Cosimo, ucciso l’altra notte, Ocone fece registrare il primo segno di depressione: si recò in chiesa e poi si denudò. Un gesto che gli costò un trattamento sanitario obbligatorio, come ricordato ieri durante una conferenza stampa alla presenza del procuratore Gianfranco Scarfò. Fatta eccezione per quel gesto, Salvatore Ocone, almeno ufficialmente, non è stato più protagonista di episodi di violenza ma, secondo quanto apprende l’Ansa, negli ultimi tempi era seguito dalla struttura sanitaria dell’Asl di Benevento oltre che da un libero professionista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Strage nel Sannio, in gioventù Salvatore Ocone fu carabiniere ausiliario

In questa notizia si parla di: strage - sannio

