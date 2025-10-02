Strage nel Sannio in gioventù Salvatore Ocone fu carabiniere ausiliario

Anteprima24.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti In gioventù aveva superato i test attitudinali e prestato servizio come carabiniere ausiliario Salvatore Ocone, il 58enne che l’altra notte ha ucciso con una grossa pietra la moglie Elisa Polcino e il suo terzogenito Cosimo di 15 anni. Nel 2011, con la nascita del suo ultimo figlio Cosimo, ucciso l’altra notte, Ocone fece registrare il primo segno di depressione: si recò in chiesa e poi si denudò. Un gesto che gli costò un trattamento sanitario obbligatorio, come ricordato ieri durante una conferenza stampa alla presenza del procuratore Gianfranco Scarfò. Fatta eccezione per quel gesto, Salvatore Ocone, almeno ufficialmente, non è stato più protagonista di episodi di violenza ma, secondo quanto apprende l’Ansa, negli ultimi tempi era seguito dalla struttura sanitaria dell’Asl di Benevento oltre che da un libero professionista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

strage nel sannio in giovent249 salvatore ocone fu carabiniere ausiliario

© Anteprima24.it - Strage nel Sannio, in gioventù Salvatore Ocone fu carabiniere ausiliario

In questa notizia si parla di: strage - sannio

Strage nel Sannio: il bollettino medico serale

strage sannio giovent249 salvatoreStrage nel Sannio, in gioventù Ocone fu carabiniere ausiliario - In gioventù aveva superato i test attitudinali e prestato servizio come carabiniere ausiliario Salvatore Ocone, il 58enne che l'altra notte ha ucciso con una grossa pietra la moglie Elisa Polcino e il ... Scrive ansa.it

strage sannio giovent249 salvatoreFemminicidio Benevento: ecco dove è stato arrestato Salvatore Ocone, il marito assassino - Il primogenito, sopravvissuto perché vive altrove: «Con me lì non sarebbe successo»d ... Come scrive lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Strage Sannio Giovent249 Salvatore