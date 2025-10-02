Strage nel Sannio domani l’udienza di convalida per Salvatore Ocone
Tempo di lettura: < 1 minuto È stata fissata dal giudice per domani, alle 9.30, l’ udienza di convalida del fermo per Salvatore Ocone, in carcere a Campobasso dopo la strage di famiglia a Paupisi, nel Beneventano. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di duplice omicidio, tentato omicidio e sequestro di persona. L’uomo è in isolamento e controllato a vista in cella, sotto controllo costante degli agenti da quando nella notte tra martedì e mercoledì è entrato nel penitenziario di via Cavour. Si temono aggressioni da parte di altri detenuti visto che già ci sarebbero stati momenti di tensione dopo il suo arrivo nel carcere, ma anche gesti di autolesionismo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: strage - sannio
Strage nel #Sannio, confessa #Ocone: mia moglie autoritaria e aggressiva. La figlia combatte tra la vita e la morte ? di Valentina Iannicelli - X Vai su X
