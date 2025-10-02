Strage familiare la notizia dall’ospedale sulla figlia sopravvissuta

Strage familiare Benevento, la notizia dall’ospedale sulla figlia sopravvissuta. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre 2025, la tranquillità di Paupisi, piccolo comune in provincia di Benevento, è stata spezzata da un atto di violenza inaudita. Salvatore Ocone, 58 anni, ha ucciso la moglie Elisa Polcino e il figlio Cosimo, di 15 anni, colpendoli ripetutamente con una pietra. La figlia 16enne, Antonia, è stata gravemente ferita e trasportata in fin di vita all’ospedale Neuromed di Pozzilli (Isernia), dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Strage Benevento: la confessione di Salvatore Ocone. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Strage familiare, la notizia dall’ospedale sulla figlia sopravvissuta

