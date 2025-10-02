Strage familiare a Benevento | è in condizioni stabili Antonia la 16enne ridotta in fin di vita dal padre

Sono stabili, seppur gravi, le condizioni della figlia di Salvatore Ocone, il 58enne che, a Paupisi (Benevento), con una pietra ha ucciso la moglie e il figlio e ferito la ragazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Paupisi, la strage familiare: Salvatore Ocone ha confessato. Moglie e figlio uccisi, la figlia in fin di vita

strage familiare benevento 232Strage familiare a Benevento: &#232; in condizioni “stabili” Antonia, la 16enne ridotta in fin di vita dal padre - Sono stabili, seppur gravi, le condizioni della figlia di Salvatore Ocone, il 58enne che, a Paupisi (Benevento), con una pietra ha ucciso la moglie e il ... Scrive fanpage.it

strage familiare benevento 232Benevento, dietro la strage di famiglia: "Tutti sapevano". Il killer girava nudo e si nascondeva in chiesa - Salvatore Ocone, operaio agricolo, ha ucciso in casa la moglie a colpi di pietra, poi &#232; fuggito in auto con i figli Cosimo e Antonia ed è stato rint ... Riporta affaritaliani.it

