Strage familiare a Benevento | è in condizioni stabili Antonia la 16enne ridotta in fin di vita dal padre

Sono stabili, seppur gravi, le condizioni della figlia di Salvatore Ocone, il 58enne che, a Paupisi (Benevento), con una pietra ha ucciso la moglie e il figlio e ferito la ragazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: strage - familiare

Incidente A1, una strage familiare. Morta anche Silvana Visconti: la mamma della piccola Summer era l'unica sopravvissuta

Elisa Polcino, da femminicidio a strage familiare: morto il figlio 15enne, grave la sorella di 16. La fuga di 12 ore e l'orrore in auto

Paupisi, la strage familiare: Salvatore Ocone ha confessato. Moglie e figlio uccisi, la figlia in fin di vita

La strage familiare di #Paupisi, nel beneventano. Ancora gravi le condizioni della figlia sedicenne dell'uomo che ha confessato di aver ucciso la moglie e il figlio minore Vai su Facebook

La strage familiare di Paupisi, il parere del criminologo - X Vai su X

Strage familiare a Benevento: è in condizioni “stabili” Antonia, la 16enne ridotta in fin di vita dal padre - Sono stabili, seppur gravi, le condizioni della figlia di Salvatore Ocone, il 58enne che, a Paupisi (Benevento), con una pietra ha ucciso la moglie e il ... Scrive fanpage.it

Benevento, dietro la strage di famiglia: "Tutti sapevano". Il killer girava nudo e si nascondeva in chiesa - Salvatore Ocone, operaio agricolo, ha ucciso in casa la moglie a colpi di pietra, poi è fuggito in auto con i figli Cosimo e Antonia ed è stato rint ... Riporta affaritaliani.it