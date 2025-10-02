Strage di Paupisi la 17enne è stata operata nella notte è in prognosi riservata
Antonia Ocone, la figlia 17enne figlia di Elisabetta Polcino che ieri è stata trovata ferita nell'auto del padre in fuga da Paupisi, Benevento, dopo il femminicidio della moglie e madre della ragazza, è stata operata nella notte
Paupisi, la strage familiare: Salvatore Ocone ha confessato. Moglie e figlio uccisi, la figlia in fin di vita
Paupisi, la strage familiare e il ‘delirio di rovina’: l’analisi della dott.ssa Roberta Bruzzone
Strage di Paupisi, la 17enne è stata operata nella notte, è in prognosi riservata. I figli colpiti da Ocone subito dopo la madre
