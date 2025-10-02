Qualche anticipazione era arrivata dalla Giunta comunale, ma ieri si è meglio chiarito il quadro della variazione di bilancio 2025. In Commissione, infatti, c’è stata l’audiazione degli assessori Marco Pierini (Cultura) e Francesco Zuccherini (Infrastrutture). Quest’ultimo ha ricordato che "il filo conduttore seguito in questa variazione è il medesimo dell’assestamento effettuato a giugno, ossia implementare gli impegni e progetti in essere al fine di poterli completare al meglio". Tra le azioni principali vi è l’implementazione del cofinanziamento dell’intervento su San Bevignate che va ad aggiungersi al finanziamento di 500mila euro per la riqualificazione e messa in sicurezza della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strade e vandali, Comune in campo. Risorse per ripulire imbrattamenti. E un altro milione per la viabilità