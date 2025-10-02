Strada per Malpensa via agli espropri La resa del Comitato dopo 20 anni
Alla notizia che sono iniziati gli espropri dei terreni necessari alla realizzazione del tratto da Ozzero ad Albairate della strada per la Malpensa "qualcuno sarà felice, soprattutto le società immobiliari che su quest’opera avevano scommesso, acquistando terreni agricoli nel Comune di Abbiategrasso", commentano con ironia al Comitato No Tangenziale. "Arriverà finalmente il progresso anche nel territorio agricolo dell’abbiatense, cantieri infiniti, coi tempi biblici della realizzazione di numerose infrastrutture stradali nel nostro paese, aumento spropositato del consumo del suolo agricolo, del traffico, dell’inquinamento, peggioramento della salute pubblica, spopolamento dei centri abitati per dare spazio a periferie occupate da nuovi centri commerciali, data center, capannoni industriali, annessi e connessi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
