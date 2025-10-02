Stornarella senza bancomat sindaco scrive a Poste | La continuità dei servizi essenziali non può attendere
Dopo l'assalto esplosivo avvenuto alle 5.14 di oggi, 2 ottobre 2025, Stornarella resta senza bancomat. "Purtroppo, si è verificato quanto da me paventato: lo sportello Postamat è stato oggetto di un'esplosione, causando ingenti danni e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e la continuità.
Esplosione all'alba a Stornarella: salta in aria il bancomat della filiale Bper
Stornarella, bomba al Postamat: sportello distrutto - Non è la prima volta che Stornarella subisce un simile episodio: il 16 luglio scorso era stato fatto esplodere anche lo sportello della Banca Bper, sempre nel centro abitato.
ESPLOSIONE Stornarella, assalto nella notte: esplosione devasta lo sportello delle Poste - Una forte esplosione ha scosso Stornarella all'alba di oggi, 2 ottobre, quando ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico della filiale di Poste Italiane in Corso Garibaldi.