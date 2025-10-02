Stornarella senza bancomat sindaco scrive a Poste | La continuità dei servizi essenziali non può attendere

Dopo l'assalto esplosivo avvenuto alle 5.14 di oggi, 2 ottobre 2025, Stornarella resta senza bancomat. “Purtroppo, si è verificato quanto da me paventato: lo sportello Postamat è stato oggetto di un’esplosione, causando ingenti danni e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e la continuità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it