Storie voci e comunità | su Rai1 arriva Bar Centrale con Elisa Isoardi

Da sabato 4 ottobre alle 14.00 su Rai1 debutta Bar Centrale, il nuovo programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi. Un format originale – prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me – che racconta l'Italia partendo da uno dei suoi luoghi più simbolici: il bar di paese, dove ogni notizia diventa conversazione e ogni conversazione si trasforma in racconto collettivo. Il bar, semplice ma centrale nella vita quotidiana, è lo specchio dell'Italia reale: lì si discute, si osserva, ci si confronta. È da qui che nasce Bar Centrale, che ogni settimana farà tappa in un autentico bar di provincia.

Monopoli: Voci tra le Onde Storie antiche, emozioni senza tempo Sabato 4 ottobre – ore 18.30 Ti portiamo in un viaggio emozionante nel cuore di Monopoli, tra vicoli intrisi di storia e leggende che riecheggiano tra le onde e le antiche mura.

TIBERINI - Storie, voci e visioni nel cuore del teatro - Dal 4 ottobre al 16 novembre al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo e nel centro storico, 7 appuntamenti culturali e storici da non perde

Bar centrale, Elisa Isoardi porta le storie di paese in tv: con lei Gigi Marzullo, Serena Bortone e Rosanna Lambertucci. Anteprima - Ogni puntata sarà caratterizzata da un collegamento con un bar o con un circolo di un paese e da li si partirà per raccontare le storie di chi vive in ...

"Bar Centrale", con Elisa Isoardi, dal 4 ottobre su Rai1 - Arriva nel pomeriggio di Rai1 "Bar centrale": il programma, condotto da Elisa Isoardi ogni sabato alle 14 a partire dal 4 ottobre, sarà un racconto settimanale dell'Italia.