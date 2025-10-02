Storia di Renad la piccola chef di Gaza | Non sono una sopravvissuta finché la mia famiglia resta indietro

Dalle ricette tra le bombe al banco di scuola in Olanda. La storia della bambina con un milione di follower che ha lasciato l'inferno della Striscia ma non riesce a sentirsi al sicuro. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Storia di Renad, la piccola chef di Gaza: “Non sono una sopravvissuta finché la mia famiglia resta indietro”

