Novità per la viabilità e la sicurezza di Bondeno capoluogo. Sono solo la conferma di quanto era già indicato dai cartelli. Adesso non si sgarra. Il Comune annuncia controlli. E’ stata ufficializzata sull’albo pretorio, l’istituzione di un divieto di transito per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sul Ponte Cavalier Armando Bononi, già noto come Ponte Rana. Un asse strategico sotto nuove regole. Perentorie. Chiare e per tanto inviolabili. Il Ponte Bononi, inaugurato sabato 16 dicembre 2023 dopo una completa ricostruzione, è l’asse portante della viabilità di Bondeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stop ai mezzi pesanti sul ponte. Nuove regole e viabilità più sicura