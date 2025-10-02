Stipendi docenti fino a 59.585 euro a inizio carriera E in Italia poco più di 27mila | quanto guadagnano gli insegnanti in Europa? I dati

Con l’avvicinarsi della Giornata Mondiale degli Insegnanti, torna d’attualità una domanda ricorrente: quanto viene realmente riconosciuto il lavoro di chi insegna nelle scuole pubbliche europee? Il nuovo aggiornamento dei dati Eurydice offre un quadro comparativo aggiornato su stipendi e indennità di insegnanti e dirigenti scolastici, fotografando la situazione in 37 paesi europei per l’anno scolastico 20232024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’80% dei docenti è donna: spesso è precaria, con stipendi ridotti, senza carriera e deve rinunciare alla famiglia. Il sottosegretario Frassinetti: servono più flessibilità, uso intelligente dell’IA e un nuovo reclutamento

