Steward rubava sigarette in volo per rivenderle clandestinamente Con i soldi intascati piscina pannelli solari e pavimenti nuovi
Uno steward di Malta Air, compagnia low cost del gruppo Ryanair, è stato indagato con l’accusa di aver rubato sistematicamente stecche di sigarette dagli aerei su cui lavorava per poi rivenderle di nascosto. Le indagini della Guardia di finanza di Bergamo hanno fatto emergere un vero e proprio sistema parallelo di contrabbando, che non si fermava solo al tabacco ma coinvolgeva anche alcolici, profumi e gratta e vinci. L’inchiesta è partita nel luglio 2024, dopo il controllo in un bar di Bergamo dove erano stati sequestrati oltre 30 chili di sigarette di contrabbando e 45 grammi di cocaina. Da lì gli investigatori hanno ricostruito le mosse di due assistenti di volo, che per mesi avrebbero sottratto beni dagli aerei eludendo i sigilli apposti dalla compagnia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: steward - rubava
Rubava sigarette dagli aerei per rivenderle: fermato steward di una low cost
Steward rubava stecche di sigarette dagli aerei e le rivendeva di contrabbando
Steward di Malta Air rubava sigarette in volo per rivenderle. Al telefono: «Mi sono fatto la piscina» - X Vai su X
militari del Comando provinciale della Guardia di finanza, questa mattina (mercoledì 1 ottobre), stanno dando esecuzione alla misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nei confronti di uno steward di Malta Air, compagnia aerea low cost controllata da - facebook.com Vai su Facebook
Orio al Serio, steward di Malta Air (controllata da Ryanair) rubava sigarette in volo per rivenderle clandestinamente. Al telefono: «Mi sono fatto la piscina» - L'operazione del comando provinciale della Guardia di finanza: obbligo di dimora, indagato anche un secondo assistente di volo. Si legge su msn.com
Steward rubava stecche di sigarette dagli aerei e le rivendeva di contrabbando - Arrestato e sottoposto a obbligo di dimora uno steward di una compagnia aerea low cost che opera nell'aeroporto di Orio al ... Secondo milanotoday.it