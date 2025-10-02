Uno steward di Malta Air, compagnia low cost del gruppo Ryanair, è stato indagato con l’accusa di aver rubato sistematicamente stecche di sigarette dagli aerei su cui lavorava per poi rivenderle di nascosto. Le indagini della Guardia di finanza di Bergamo hanno fatto emergere un vero e proprio sistema parallelo di contrabbando, che non si fermava solo al tabacco ma coinvolgeva anche alcolici, profumi e gratta e vinci. L’inchiesta è partita nel luglio 2024, dopo il controllo in un bar di Bergamo dove erano stati sequestrati oltre 30 chili di sigarette di contrabbando e 45 grammi di cocaina. Da lì gli investigatori hanno ricostruito le mosse di due assistenti di volo, che per mesi avrebbero sottratto beni dagli aerei eludendo i sigilli apposti dalla compagnia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Steward rubava sigarette in volo per rivenderle clandestinamente. Con i soldi intascati piscina, pannelli solari e pavimenti nuovi