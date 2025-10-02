Stephen King detiene un nuovo record | le sue opere sono le più censurate nelle scuole USA

Un nuovo rapporto di PEN America rivela che i romanzi dello scrittore sono i più censurati dalle biblioteche scolastiche. Un nuovo studio rivela che è Stephen King l'autore più censurato nelle scuole USA. I romanzi dell'apprezzato scrittore sono infatti presenti in molte liste dei titoli vietati da scuole e biblioteche pubbliche in vari stati americani. I dati di un nuovo studio A rivelarlo è il rapporto Banned in the USA che riporta i dati riguardanti le opere che gli studenti non possono leggere o trovare nelle biblioteche delle loro scuole. Negli Stati Uniti, durante l'anno accademico 2024-25, sono stati oltre 6800 i titoli ritirati in modo temporaneo o permanente dal catalogo a disposizione degli studenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

