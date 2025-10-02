Stephen King detiene un nuovo record | le sue opere sono le più censurate nelle scuole USA

Un nuovo rapporto di PEN America rivela che i romanzi dello scrittore sono i più censurati dalle biblioteche scolastiche. Un nuovo studio rivela che è Stephen King l'autore più censurato nelle scuole USA. I romanzi dell'apprezzato scrittore sono infatti presenti in molte liste dei titoli vietati da scuole e biblioteche pubbliche in vari stati americani. I dati di un nuovo studio A rivelarlo è il rapporto Banned in the USA che riporta i dati riguardanti le opere che gli studenti non possono leggere o trovare nelle biblioteche delle loro scuole. Negli Stati Uniti, durante l'anno accademico 2024-25, sono stati oltre 6800 i titoli ritirati in modo temporaneo o permanente dal catalogo a disposizione degli studenti.

Altro che woke, è Stephen King il più censurato nell'America di Trump. Con 206 divieti, il re del brivido è l’autore più colpito dai ritiri di libri nelle biblioteche degli Stati Uniti. Di Maurizio Stefanini - X Vai su X

Stephen King è il più censurato nelle scuole Usa - Con titoli come Carrie e The Stand al bando, Stephen King è l'autore i cui libri sono più spesso censurati nelle scuole Usa: lo rivela un nuovo studio del Pen America che mette in luce un paese diviso ... Riporta ansa.it