Stelle e biberon | la nuova ondata di nonni vip per la Festa 2025
Da sempre, la Festa dei Nonni celebra l’abbraccio silenzioso che sostiene intere famiglie; quest’anno, nuovi volti dello spettacolo italiano e internazionale si affacciano a questo traguardo affettivo, aggiungendo curiosità, musica e racconti a una ricorrenza che ha già nel cuore del pubblico il suo palco più autentico. Nuovi nomi nell’album di famiglia Quando a gennaio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: stelle - biberon
Manca poco … Alla piscina #sportindoor ti aspettano un mondo di avventure in acqua! ? corsi biberon: corsi per bambini dai 3 ai 36 mesi con genitore ? scuola nuoto: dai 3 anni ? corsi teenagers ? squadra nuoto ULTIMI POSTI DISPONIBILI pr - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: Nuova Settimana, forte ondata di maltempo su mezza Italia, le aree a rischio - Con l’inizio della nuova settimana lo scenario meteorologico sull’Italia è destinato a cambiare radicalmente per effetto di una forte ondata di maltempo con tante regioni a rischio. Riporta ilmeteo.it