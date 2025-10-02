Stellantis possibile la cessione della divisione car sharing Free2move
Secondo quanto riportato da Bloomberg, Stellantis starebbe prendendo in considerazione la cessione della propria divisione di car sharing Free2move. L’azienda avrebbe già avviato contatti preliminari con potenziali acquirenti, ma le valutazioni sarebbero ancora in una fase iniziale e non vi sarebbe alcuna garanzia di un accordo definitivo. Bloomberg riferisce inoltre che «è in corso una revisione più ampia degli asset in portafoglio e dell’impronta industriale del gruppo presso Stellantis, con l’obiettivo di presentare un nuovo piano aziendale agli investitori nel primo trimestre del prossimo anno, hanno affermato le fonti». 🔗 Leggi su Lettera43.it
