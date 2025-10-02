Stefano Mei e le imbarazzanti scuse ad Antonella Palmisano | Pubblicato il post senza guardare

Il presidente della Federatletica Stefano Mei è intervenuto di fronte al feroce sfogo di Antonella Palmisano sui social per un post celebrativo in cui era stata "cancellata": "L'ho fatto togliere e modificare subito. Anche a me giravano le scatole quando facevo i 10 mila e parlavano solo dei 100 metri.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

