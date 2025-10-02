Stefano Mei e le imbarazzanti scuse ad Antonella Palmisano | Pubblicato il post senza guardare
Il presidente della Federatletica Stefano Mei è intervenuto di fronte al feroce sfogo di Antonella Palmisano sui social per un post celebrativo in cui era stata "cancellata": "L'ho fatto togliere e modificare subito. Anche a me giravano le scatole quando facevo i 10 mila e parlavano solo dei 100 metri.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: stefano - imbarazzanti
Stefano Barazzetta - X Vai su X
Dopo che il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha negato che a Gaza sia in corso una strage di bambini, fuori al Consiglio comunale scatta la protesta. Contestato, Bandecchi ha reagito affrontando i manifestanti con insulti e alzando il dito medio. Alta la tensi - facebook.com Vai su Facebook
Stefano Mei e le imbarazzanti scuse ad Antonella Palmisano: “Pubblicato il post senza guardare” - Il presidente della Federatletica Stefano Mei è intervenuto di fronte al feroce sfogo di Antonella Palmisano sui social per un post celebrativo in cui ... Si legge su fanpage.it