Stefano De Martino non si trattiene più ad Affari Tuoi | altre frecciatine a Gerry Scotti tra ironia e allusioni
Due mesi di silenzio, poi la svolta: De Martino cambia registro. Per settimane, Stefano De Martino ha scelto il silenzio di fronte a frecciatine e paragoni provenienti dal mondo televisivo, in particolare da Mediaset. Nessuna replica, nessun commento diretto. Poi, all’improvviso, il cambio di passo: sul palco di Affari Tuoi il conduttore ha deciso di affidarsi a quella che è sempre stata la sua arma più forte, l’ironia. Martedì 30 settembre, durante la puntata serale su Rai 1, De Martino ha sorpreso pubblico e concorrenti con una battuta che è diventata subito virale: “Qui non sono ammessi laureati o persone che sappiano leggere e fare calcoli, questo è un gioco di pura fortuna”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
