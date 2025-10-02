Stefania Valsecchi entra in Giunta Turrisi in Consiglio
Una maestra al posto dell’assessore anti-bulli che si è comportata da cyberbulla. La nuova assessora di Lecco a Famiglia, bambini, ragazzi e politiche giovanili è Stefania Valsecchi (foto), 55 anni, da 35 insegnante prima di sostegno, poi d’asilo e quindi di ruolo alla primaria. Prende il posto che è stato, fino a quando non si è dimessa la scorsa estate, della sua predecessora Alessandra Durante, 41enne laureata in Marketing e Comunicazione d’impresa e Giurisprudenza, costretta a lasciare l’incarico dopo aver insultato in forma anonima sui social un utente che aveva pubblicamente criticato l’operato di alcuni suoi colleghi di giunta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
