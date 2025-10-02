stazioni condivise e allarmi solari la nuova architettura spaziale euro coreana

La cooperazione spaziale è ormai terreno strategico, dove tecnologia e sicurezza si intrecciano con diplomazia e industria. L’affidabilità delle infrastrutture orbitali e terrestri è cruciale per comunicazioni, navigazione e osservazione della Terra, come dimostra l’esperienza di Copernicus. In questo quadro l’Europa rafforza le alleanze con l’Asia all’International astronautical congress (Iac) di Sydney. L’Esa e la Korea aerospace administration (Kasa) hanno firmato un accordo che prevede uso incrociato di stazioni di terra e cooperazione sul meteo spaziale. Un passo che guarda a spazio e difesa, riducendo rischi di blackout nei collegamenti critici e consolidando la capacità europea di governare asset strategici. 🔗 Leggi su Formiche.net

