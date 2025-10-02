Stazione di pompaggio acque reflue di Lazzaro | Senza copertura rappresenta un potenziale pericolo
Vincenzo Crea, referente Ancadic, ha chiesto all'Amministrazione comunale di Motta San Giovanni l'immediata messa in sicurezza della stazione di pompaggio delle acque reflue comunali di Lazzaro che si trovano in località San Vincenzo da tempo dismessa e versa in una condizione di abbandono e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
