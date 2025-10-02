Stay Human Festival due giorni di creatività condivisa a Milano

Con due intense giornate milanesi, Stay Human Festival invita a riscoprire il legame profondo tra creatività, corpo e cambiamento sociale, trasformando il benessere individuale in energia collettiva. Benessere che si fa comunità In un contesto dominato da sfide globali, l’embodiment si offre come chiave per riconnette­re mente, fisico e ambiente, evitando il rischio di un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Stay Human, il primo festival italiano sull’embodiment arriva a Milano - Per capire meglio di cosa si tratta, da domani a domenica a Milano si terrà un grande evento dal titolo Stay Human Festival, che sarà il primo in Italia e tra i primi in Europa che vedrà riuniti tutti ... iodonna.it scrive

