Startup | nasce Resellify fashiontech che semplifica re-commerce nel mercato del second-hand

(Adnkronos) – Ogni cittadino europeo produce in media 11 chili di rifiuti tessili all’anno: un dato allarmante, diffuso dal Parlamento europeo, che fotografa l’impatto crescente del fast fashion e la mancanza di circolarità nel settore moda. Non sorprende, quindi, che Bruxelles stia spingendo brand e retailer a ridurre gli sprechi e a ripensare i modelli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com