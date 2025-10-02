Starmer sconvolto | L' attentatore di Manchester voleva uccidere ebrei perché ebrei

“L'attentatore della sinagoga ha attaccato gli ebrei perché sono ebrei”. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha condannato l'attacco di oggi a Manchester parlando a Downing Street dopo un incontro del Cobra, il comitato che si occupa delle questioni di sicurezza nel Regno Unito. Poi ha annunciato che la comunità ebraica vedrà una “presenza delle forze di polizia più visibile” e ha promesso: “Farò tutto ciò che è in mio potere per garantirvi la sicurezza che meritate. So quanta paura avete dentro di voi. Questo è un Paese che si oppone all'odio e che non fornisce solo rifugio, ma una casa”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

