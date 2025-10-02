Star wars starfighter e il ordine dei jedi di rey
Il futuro dell’universo di Star Wars si arricchisce di nuove aspettative e teorie tra i fan, in particolare riguardo a un film ancora in fase di sviluppo. La pellicola Star Wars: Starfighter, diretto da Shawn Levy e previsto per il 28 maggio 2027, sta generando grande entusiasmo, con molte speculazioni sul suo possibile collegamento con la saga di Rey e il suo Nuovo Ordine Jedi. Questo articolo analizza le informazioni ufficiali e le teorie emergenti che stanno alimentando l’interesse intorno a questa produzione. il legame tra starfighter e la forza. Starfighter, ambientato cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: L’Ascesa Skywalker, presenta elementi che suggeriscono un forte coinvolgimento della Forza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
